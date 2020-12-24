شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار سلبي وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو سلبي رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية.



يأتي ذلك في أعقاب إرسال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" رسالة للكونجرس أكد خلالها استخدامه حق النقص "الفيتو" ضد مشروع قانون الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.



وعلاوة على ذلك، عرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي اليوم مشروع قانون بإرسال شيكات قيمة الواحد منها ألفي دولار للأسر الأمريكية.



هذا، وسوف تشهد الولايات المتحدة ودول أوروبية عطلة رسمية غدا بمناسبة أعياد الكريسماس وسوف تعاود نشاطها يوم الإثنين القادم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بأقل من 0.1% أو ما يعادل 1.3 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 25.908 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.080 دولار وأقل سعر عند 25.535 دولار في حين سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%.