شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 24-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

إيقاف تداول 24 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 24 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للإنشار والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، اودن للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ارابيا انفتمنتس هولدنج، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتليف والورق-يونيباك، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الملتقى العربي للاستثمارات، الإسماعيلية مصر للدواجن، السعودية المصرية للاستثمار، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الألومنيوم العربية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ دايس للملابس الجاهزة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.7 مليون ورقة مالية بقيمة 989.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.3 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 314.1 ألف جنيه، 5.5 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1061 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 30.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.122 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.20%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.59%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 23.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.28%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.539 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.52%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.086 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 11.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.38%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 14.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.95%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.68%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 46.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.22%.