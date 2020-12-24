شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إجمالي صادرات الغاز العالمية لـ83.8 مليون طن الربع الثالث 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع السوق العالمي امتصاص إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو96 مليون طن، وهو أعلي من إجمالي صادرات الربع المماثل من العام الماضي 2019، بنسبة 10.5٪ حيث بلغت آنذاك حوالي 86.9 مليون طن، إلا أن قدرات استيعاب فائض الإمدادات العالمية بدأ في التقلص خلال الربع الثاني، ومن ثم تراجعت الصادرات إلي 85.8 مليون طن بتراجع نحو 10.2مليون طن عن الربع الأول "نسبة تراجع حوالي 10.6٪ومع ذلك كانت لاتزال أعلي من صادرات الربع المماثل من عام 2019والتي بلغت 85.5مليون طن وذلك وفقا لتقرير تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال الربع الثالث 2020.

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن المشهد تغير خلال الربع الثالث الذي كان علي موعد مع أول انخفاض علي أساس سنوي، حيث تراجع إجمالي الصادرات إلي83.8 مليون طن مقارنة بنحو88.8 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2019، أي بنسبة تراجع علي أساس سنوي بلغت 5.6٪ وقد جاء هذا التراجع كردة فعل طبيعية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ليتوقف ولأول مرة قطار نمو صادرات صادرات الغاز الطبيعي المسال المستمر طيلة سنوات.