س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة مصر فى معرض اكسبو دبى 2021

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر العام المقبل في معرض اكسبو دبى هو المعرض الدولي أو العالمي الذى يتم تنظيمه ومشاركة كافة دول العالم فيه فى مدينة دبى خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 وفيما يلي عدد من الأسئلة وأجوبتها توضح موعده وهدفه وعدد المشاركين به. س- ما هو معرض اكسبو دبى وفترة تنظيمة؟ ج- اكسبو دبى هو المعرض الدولي أو العالمي الذى يتم تنظيمة ومشاركة كافة دول العالم فيه فى مدينة دبى خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 وهو معرض يعقد كل 5 سنوات وآلية اختياره شبيهة بآلية اختيار الدول التى تستضيف كأس العالم ويستمر على مدار 6 أشهر. س- ما حجم التمويل اللازم لمشاركة مصر فى اكسبو دبى ؟ ج- حجم التمويل اللازم لإبراز المشاركة المصرية فى الأكسبو هو 750 مليون جنيه منها 480 مليون خاصة بإنشاء الجناح المصرى، وتبلغ قيمة التعاقد مع شركة سينرجي ويونايتد جروب لإنشاء الجناح نحو 480 مليون جنيه. س- ما هو مصدر تمويل هذه القيمة للمشاركة بالمعرض ؟ ج- يتم السعى لتوفير التمويل اللازم من خلال رعايات ومشاركات مختلفة من قبل جمعيات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات. س- أهمية المشاركة فى معرض اكسبو دبى ؟ ج- هى عمل براند لمصر وعرض الصورة الحقيقية لإمكانيات مصر الفعلية، حيث سيكون بمثابة مدينة تضم أجنحة للدول المشاركة تزيد مساحتها عن المليون متر، وبعد انتهاء مدة الاكسبو ستتحول إلى مدينة سكنية ومالية وتجارية تصل مساحتها إلى 2 مليون متر مستقبلا. س- كم تبلغ مساحة الجناح المصرى فى اكسبو دبى ؟ ج- الجناح المصرى هدية من الإمارات لمصر وهو علي مساحة ألف متر، خاصة وأنه من المستهدف جذب ما بين 2.5 إلى 3 مليون زائر وتنظيم نحو 1000 لقاء عمل بين الشركات المصرية ونظيرتها الخارجيه وتقديم مصر كوجهة للاستثمارات الأجنبية. القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر العام المقبل في معرض اكسبو دبى هو المعرض الدولي أو العالمي الذى يتم تنظيمه ومشاركة كافة دول العالم فيه فى مدينة دبى خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 وفيما يلي عدد من الأسئلة وأجوبتها توضح موعده وهدفه وعدد المشاركين به. س- ما هو معرض اكسبو دبى وفترة تنظيمة؟ ج- اكسبو دبى هو المعرض الدولي أو العالمي الذى يتم تنظيمة ومشاركة كافة دول العالم فيه فى مدينة دبى خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 وهو معرض يعقد كل 5 سنوات وآلية اختياره شبيهة بآلية اختيار الدول التى تستضيف كأس العالم ويستمر على مدار 6 أشهر. س- ما حجم التمويل اللازم لمشاركة مصر فى اكسبو دبى ؟ ج- حجم التمويل اللازم لإبراز المشاركة المصرية فى الأكسبو هو 750 مليون جنيه منها 480 مليون خاصة بإنشاء الجناح المصرى، وتبلغ قيمة التعاقد مع شركة سينرجي ويونايتد جروب لإنشاء الجناح نحو 480 مليون جنيه. س- ما هو مصدر تمويل هذه القيمة للمشاركة بالمعرض ؟ ج- يتم السعى لتوفير التمويل اللازم من خلال رعايات ومشاركات مختلفة من قبل جمعيات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات. س- أهمية المشاركة فى معرض اكسبو دبى ؟ ج- هى عمل براند لمصر وعرض الصورة الحقيقية لإمكانيات مصر الفعلية، حيث سيكون بمثابة مدينة تضم أجنحة للدول المشاركة تزيد مساحتها عن المليون متر، وبعد انتهاء مدة الاكسبو ستتحول إلى مدينة سكنية ومالية وتجارية تصل مساحتها إلى 2 مليون متر مستقبلا. س- كم تبلغ مساحة الجناح المصرى فى اكسبو دبى ؟ ج- الجناح المصرى هدية من الإمارات لمصر وهو علي مساحة ألف متر، خاصة وأنه من المستهدف جذب ما بين 2.5 إلى 3 مليون زائر وتنظيم نحو 1000 لقاء عمل بين الشركات المصرية ونظيرتها الخارجيه وتقديم مصر كوجهة للاستثمارات الأجنبية.

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