شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع في ردة فعل على اتفاق "بريكست" التاريخي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب إعلان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن صفقة تاريخية تعيد صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين.



يأتي ذلك قبيل أسبوع واحد فقط من انتهاء المهلة المقررة للمفاوضات بين الطرفين في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



ونشر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" قائلاً: "تمت الصفقة"، في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لين" بأن طريقًا كان طويلاً لكنه أسفر عن اتفاق، ووصفت الصفقة بالعادلة والمتوازنة والمناسبة لكلا الطرفين.



ووفقا لمصادر، فإن الاتفاق سيتيح إزالة الرسوم الجمركية من المبادلات التجارين بين لندن وبروكسل بداية من الأول من يناير/كانون الثاني، لكن هذا الأمر لن ينطبق على الخدمات أو قطاع الخدمات المالية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3542، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3620 وأقل سعر عند 1.3491.