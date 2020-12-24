شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع بالتزامن مع ضعف الدولار لكنه يسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط جلسة مختصرة قبيل أعياد الكريسماس فضلا عن انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية.



كانت وكالات أنباء قد كشفت أمس عن أن "ترامب" بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد خلالها استخدامه حق النقص "الفيتو" ضد مشروع قانون الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.



وعلاوة على ذلك، عرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بإرسال شيكات قيمة الواحد منها ألفي دولار للأسر الأمريكية.



هذا، وسوف تشهد الولايات المتحدة ودول أوروبية عطلة رسمية غدا بمناسبة أعياد الكريسماس وسوف تعاود نشاطها يوم الإثنين القادم.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.10 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1883.2 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1884.5 دولار وأقل سعر عند 1873.1 دولار.