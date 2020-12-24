شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قليلاً مع إقبال المستثمرين على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس وسط جلسة مختصرة بالاسواق قبيل عطلة أعياد الميلاد.



كانت وكالات أنباء قد كشفت عن أن "ترامب" بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد خلالها استخدامه حق النقص "الفيتو" ضد مشروع قانون الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.



وأوضح "ترامب" في رسالته بأن هذا القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة على صعيد تعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.



وعلاوة على ذلك، عرقل الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بإرسال شيكات قيمة الواحد منها ألفي دولار للأسر الأمريكية.



هذا، وسوف تشهد الولايات المتحدة ودول أوروبية عطلة رسمية غدا بمناسبة أعياد الكريسماس وسوف تعاود نشاطها يوم الإثنين القادم.



من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التوصل لاتفاق تاريخي يعيد صياغة مستقبل العلاقات بين الطرفين عقب انتهاء مهلة "بريكست" في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.