شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الانخفاض متخلياً عن مكاسبه السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس ليتخلى عن المكاسب التي سجلها في وقت سابق اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وبعد استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد كشفت أمس في بيانات رسمية عن انخفاض مخزون النفط في الولايات المتحدة بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع الماضي دون توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.



ولا تزال أزمة "كورونا" تخيم بظلالها السلبية على الأسواق العالمية خاصة مع ظهور سلالة جديدة من المرض ربما تؤدي إلى عودة قيود الإغلاق والسفر مما ينعكس سلبا بالتبعية على الطلب العالمي على النفط وسلع أخرى.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 48.03 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 48.6 دولار وأقل سعر عند 47.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% إلى 51.09 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 51.7 دولار وأقل سعر عند 50.6 دولار.