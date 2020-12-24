شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً قبيل عطلة أعياد الميلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس مع استعداد الأسواق العالمية لعطلة رسمية.



واستعابت الأسواق ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" في المملكة المتحدة ودول أخرى خاصة بعد تصريح شركة "فايزر" بأن لقاحها الذي طورته بالتعاون مع شركة "بيونتك" يمتلك فاعلية في الوقاية من الفيروس وسلالته الجديدة.



وأعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق هذا الشهر اعتماد لقاح "فايزر – بيونتك" للاستخدام الطاريء في الوقاية من فيروس "كورونا"، كما كشفت هذا الأسبوع أيضا عن اعتماد لقاح "موديرنا".



هذا، وقد تلقت الأسواق العالمية خاصة أصول المخاطرة رسالة إيجابية من إعلان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التوصل لاتفاق تاريخي يعيد صياغة مستقبل العلاقات بين الطرفين عقب انتهاء مهلة "بريكست" في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7797، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7801 في حين سجل أقل سعر عند 0.7779.