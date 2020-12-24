شكرا لقرائتكم خبر «استدامة» يطلع المستثمرين على التقنيات الحديثة للبيوت المحمية ومواصفاتها القياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، خلال دورة (الزراعة الحديثة.. استثمار واعد في البيوت المحمية)، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، المستثمرين على التقنيات الحديثة في مجال البيوت المحمية، والزراعة بدون تربة، والمواصفات القياسية للبيوت المحمية، وإدارة المحصول داخل البيت المحمي، ونظام المكافحة المتكاملة للبيت المحمي، وتطبيقات المكافحة الحيوية.

وتأتي الدورة، التي انطلقت أعمالها في 22 ديسمبر واختتمت أمس، ضمن إطار التعاون بين المركز والصندوق في تعزيز مجالات العمل المشترك بينهما في مجال التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بعمل برامج ودورات تدريبية متخصصة، ونشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاج، وتضمن سلامة المنتجات الزراعية، وكفاءة استخدام المياه بناء على الأبحاث التطبيقية التي يقوم بها مركز (استدامة) والمراكز البحثية المتقدمة، وكذلك تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة في مشاريع البيوت المحمية التي تدخل ضمن دور صندوق التنمية الزراعية في تشجيع استخدامها من خلال رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تعتمد استخدام التقنيات الحديثة إلى 70% من التكاليف الاستثمارية والتشغيلية.

وشارك في الدورة عدد من المستثمرين في مشاريع البيوت المحمية الحديثة ذات التقنيات العالية، تعرفوا خلالها على التقنيات الحديثة في البيوت المحمية وتطبيقاتها في المملكة، والمخاطر والفرص التي تواجه هذه الاستثمارات.

وتضمن البرنامج التدريبي للدورة التعرف بالمركز ودوره في هذا المجال، وتناول تطور الزراعة المحمية في المملكة، والتقنيات الحديثة في الزراعة، إضافة إلى الزراعة بدون تربة، ومعرفة المواصفات القياسية للبيوت المحمية في المنطقة الوسطى، ومعرفة إدارة المحصول داخل البيت المحمي، ونظام المكافحة المتكاملة للبيت المحمي، ونتائج المركز في تطبيقات المكافحة الحيوية كخيار آمن ومستدام لحماية النبات.

أبرز ما تتضمنه الدورة: