«استدامة» يطلع المستثمرين على التقنيات الحديثة للبيوت المحمية ومواصفاتها القياسية

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وتأتي الدورة، التي انطلقت أعمالها في 22 ديسمبر واختتمت أمس، ضمن إطار التعاون بين المركز والصندوق في تعزيز مجالات العمل المشترك بينهما في مجال التنمية الزراعية، وخاصة فيما يتعلق بعمل برامج ودورات تدريبية متخصصة، ونشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة التي تساعد في زيادة الإنتاج، وتضمن سلامة المنتجات الزراعية، وكفاءة استخدام المياه بناء على الأبحاث التطبيقية التي يقوم بها مركز (استدامة) والمراكز البحثية المتقدمة، وكذلك تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة في مشاريع البيوت المحمية التي تدخل ضمن دور صندوق التنمية الزراعية في تشجيع استخدامها من خلال رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تعتمد استخدام التقنيات الحديثة إلى 70% من التكاليف الاستثمارية والتشغيلية.وشارك في الدورة عدد من المستثمرين في مشاريع البيوت المحمية الحديثة ذات التقنيات العالية، تعرفوا خلالها على التقنيات الحديثة في البيوت المحمية وتطبيقاتها في المملكة، والمخاطر والفرص التي تواجه هذه الاستثمارات.
وتضمن البرنامج التدريبي للدورة التعرف بالمركز ودوره في هذا المجال، وتناول تطور الزراعة المحمية في المملكة، والتقنيات الحديثة في الزراعة، إضافة إلى الزراعة بدون تربة، ومعرفة المواصفات القياسية للبيوت المحمية في المنطقة الوسطى، ومعرفة إدارة المحصول داخل البيت المحمي، ونظام المكافحة المتكاملة للبيت المحمي، ونتائج المركز في تطبيقات المكافحة الحيوية كخيار آمن ومستدام لحماية النبات.
أبرز ما تتضمنه الدورة:
- تطور الزراعة المحمية في المملكة.
- التقنيات الحديثة في الزراعة.
- الزراعة بدون تربة.
- المواصفات القياسية للبيوت المحمية.
- إدارة المحصول داخل البيت المحمي.
- نظام المكافحة المتكاملة للبيت المحمي.
- تطبيقات المكافحة الحيوية.
- الاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال البيوت المحمية.
- التعرف على مواصفات البيوت المحمية بمركز (استدامة).
- طريقة إنتاج الشتلات ومعرفة إدارة المحصول الزراعي.
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