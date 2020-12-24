شكرا لقرائتكم خبر وزراء نقل الخليج يناقشون سير العمل في مشروع سكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الـ22 أمس، سير العمل في مشروع سكة حديد دول الخليج وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات ما بعد جائحة كورونا

وترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن المنصوري، نيابة عن وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات المهندس سهيل المزروعي، رئيس الدورة الحالية للجنة، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال النقل والمواصلات، حيث اشتمل جدول الاجتماع على عدد من المواضيع شملت تقدم سير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والدراسات الفنية المتعلقة به، والقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي، وتحديث عدد من المشاريع الخاصة بالتعاون في مجال الموانئ والنقل البحري، واعتماد الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص قيادة الوحدات البحرية الصغيرة والنموذج الموحد لرخصة القيادة وغيرها من المواضيع المهمة.

كما ناقشوا ورقة عمل مقدمة من الأمانة العامة حول تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

أبرز مواضيع جدول الاجتماع