شكرا لقرائتكم خبر اللجنة الصناعية بالرياض تناقش 6 ملفات لتعزيز دور القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثت ورشة عمل نظمتها اللجنة الصناعية بغرفة الرياض 6 ملفات رئيسة لتعزيز دور القطاع الصناعي، هي: التمويل والصادرات، رأس المال البشري، التشريعات، المحتوى المحلي والدعم، الإنتاجية، برامج عمل التوعية والتواصل.

وأشار رئيس الغرفة عجلان العجلان إلى أهمية تنظيم الورشة لإتاحة الفرصة للمستثمرين بالقطاع الصناعي لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجههم سواء في مجالات التمويل والتصدير، وآلية دعم المحتوى المحلي، وغيرها، مبينا أن مقترحات وحلول الورشة ستمثل اللبنة الأولى في طريق السعي لمعالجة تلك القضايا.

واستعرض عضو مجلس الإدارة عبدالله الخريف، خلال الورشة التي جاءت تحت عنوان (استراتيجية اللجنة للدورة الثامنة عشر)، رؤية ورسالة اللجنة التي تتمثل في الإسهام بتطوير القطاع الصناعي وتنمية استثماراته عن طريق تفعيل العمل التكاملي لرفع التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، مفيدا أن أهداف الورشة تتركز في التواصل المستمر مع الصناعيين وإشراكهم في أعمال وبرامج اللجنة، وتحديد القضايا الملحة والتحديات للقطاع الصناعي، وغيرها من الأهداف.

وأوضح رئيس اللجنة الصناعية عبدالعزيز الدعيلج أنه تم تشكيل فرق عمل لوضع خارطة طريق وبرنامج عمل واستراتيجية للجنة خلال الدورة الحالية نتج عنها أكثر من 22 اجتماعا، منهم افتراضي وحضوري، وهدفت إلى استمرار عمل اللجان السابقة.

وتطرق الحضور إلى برامج عمل ملف التمويل والصادرات، بما فيها الدعم المالي للمصانع المتعثرة، وتفعيل ونشر دور البرامج التي تقدمها الصناديق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في التمويل وتنمية وائتمان الصادرات، وتشجيع وزيادة التبادل التجاري مع الدول التي لديها علاقة تجارية مع المملكة.

وتحدثوا عن برامج عمل التشريعات التي من أبرزها رصد ودراسة القرارات والنظم الاقتصادية لمعرفة النقاط الإيجابية والسلبية، وتيسير شروط منح رخص للمستودعات الضريبية، وكذلك تطبيق شعار المنتج المحلي.

وبشأن برامج عمل رأس المال البشري، شدد الحضور على أهمية إيجاد منصة الكترونية تجمع المبادرات والبرامج وكذلك المعاهد الخاصة بدعم التوطين في القطاع الصناعي، ودعم استراتيجية الدولة في توطين الوظائف عن طريق التأهيل المنتهي بالتوظيف، ودعم التدريب التقني على رأس العمل في المصانع، وتطوير التدريب الالكتروني والتدريب عن بعد لرفع قدرات التصدير.

6 ملفات رئيسة: