تعاون بين «الاتصالات» و«أداء» لمواءمة المؤشرات

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ومثل هيئة الاتصالات في توقيع المذكرة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير نايف ششة، فيما مثل مركز (أداء) مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية عبدالعزيز العليان، بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، والمدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد القعود.وتضمنت المذكرة توسيعا لآفاق التعاون بين الطرفين من خلال مواءمة المؤشرات، وأنظمة قياس تجربة المستخدمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد مع المؤشرات وأنظمة القياس المعتمدة في مركز (أداء)، إضافة إلى عقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة بين الجانبين في مجالات قياس الأداء والإدارة الاستراتيجية.
يذكر أن مركز (أداء) يعمل على قياس أداء الأجهزة العامة بمعايير عالمية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهات، إلى جانب قياس مدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.
أبرز ما تضمنته المذكرة:
- تعزيز آليات قياس الأداء.
- مواءمة المؤشرات.
- عقد دورات تدريبية.
- عقد ورش عمل مشتركة.
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