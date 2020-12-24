شكرا لقرائتكم خبر «تقييم» تدرب منسوبي «الزكاة والدخل» على تقييم العقارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، في إطار سلسلة التعاون بين الهيئة وشركائها في القطاع الحكومي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومثل الهيئة في هذا التوقيع وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير المهندس مهند باسودان، فيما مثل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الأمين العام المهندس سلطان الجريس.

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الهيئتين في تقديم الاستشارات في مجال تقييم العقارات، وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التقييم العقاري لمنسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالإضافة إلى تقديم البرنامج التدريبي في الإجراءات العملية في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وتنص مذكرة التفاهم على سلسلة من التعاون في مجالات عديدة، منها تبادل المعلومات والبيانات بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية عند كل طرف، إضافة إلى التعاون في الجهود الإعلامية وفي أي مجال آخر يحقق الأهداف التنظيمية لكلتا الهيئتين.

الأهداف: