«التحلية» تجهز وثائق العطاءات لطرحها على الشركات المؤهلة بمشروع رأس الخير

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وأوضحت «التحلية» أنه سيتم طرح وثائق طلب تقديم العطاءات للشركات والتحالفات المؤهلة، حيث يشارك التحالف الفائز في ملكية حصة الأغلبية بنسبة 60% من شركة المشروع (SPV)، ويتولى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة.ويعد مشروع إنتاج رأس الخير أول مجموعة من مجموعات إنتاج المؤسسة التي سيتم تخصيصها بإشراف اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) والمركز الوطني للتخصيص (NCP) والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC).
يذكر أن منظومة إنتاج رأس الخير من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم بإنتاج يزيد عن 1.05 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، و2650 ميجاوات من الطاقة.
مشروع إنتاج رأس الخير
- أول مجموعة إنتاج تابعة لتحلية المياه المالحة سيتم تخصيصها
- اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة
- وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA)
- المركز الوطني للتخصيص (NCP)
- الشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC)
- الانتهاء من إجراءات تأهيل تحالف الشركات الإقليمية والعالمية المؤهلة للمنافسة على المشروع
طرح الوثائق:
- سيتم طرح وثائق طلب تقديم العطاءات للشركات والتحالفات المؤهلة
- سيشارك في ملكية حصة الأغلبية بنسبة 60%
- سيتولى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة
- من أكبر منظومات تحلية المياه في العالم
- إنتاج المياه المحلاة 1.05 مليون متر مكعب
- إنتاج الطاقة 2650 ميجاوات
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