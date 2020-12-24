شكرا لقرائتكم خبر عن الأصول المالية للأسر اليابانية ترتفع إلى مستوى قياسي خلال «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأصول المالية التي تمتلكها الأسر اليابانية إلى مستوى قياسي بلغ 1901 تريليون ين (18.38 تريليون دولار) خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر الماضيين حيث أدى وباء كورونا كوفيد-19 إلى خفض الإنفاق وتعزيز المدخرات، بحسب تقرير لمصرف اليابان المركزي مما شكل زيادة بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وارتفع «النقد والودائع» بنسبة 4.9%، و«صناديق الاستثمار» بنسبة 1.6% بدعم من انتعاش أسعار الأسهم.. فيما انخفضت قيمة «الأسهم والأصول المشابهة» بنسبة 1.8%.

وارتفع رصيد حيازات السندات الحكومية لدى مصرف اليابان المركزي بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى أعلى مستوى عند 542 تريليون ين بنهاية سبتمبر وهو رقم قياسي أيضاً. (وام)

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