شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. مد فترة تلقى طلبات التصالح من حائزى أراضى سفنكس الجديدة حتى 6 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 اليوم الخميس 24-12-2020 عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة، أبرزها مباحثات وزيرا الآثار المصرى والعراقى بشأن تعزيز سبل التعاون المشترك، وإعلان وزارة الإسكان مد فترة التقدم بطلبات التصالح لحائزى أراضى مدينة سفنكس الجديدة وغيرها من الأخبار ..

وزيرا الآثار المصرى والعراقى يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك السياحي والأثرى

أجرى، اليوم الخميس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي والأثرى.

رئيس الحرف اليدوية يرفع دعوى قضائية لحل مجلس إدارة اتحاد الصناعات لانتهاء مدته

أقامت غرفة الحرف اليدوية ممثلة في مسعد عمران رئيس الغرفة، دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري تطلب فيها حل مجلس إدارة اتحاد الصناعات، طبقا لنص المادة 3 للقانون رقم 70 لسنه 2019.

وقال عمران، أنه وجه إدارة الشئون القانونية برئاسة المستشار أحمد سلطان بإقامة الطعن علي استمرار مجلس إدارة الاتحاد الحالي بسبب انتهاء مدته وفق صحيح القانون والتي انتهت سبتمبر 2019، حيث إن المجلس قد أنهي فترته قانونياً، فيما تم قيد الطعن برقم 18550 .

البورصة تسمح لـ 50 شركة بالتداول على أسهمها بـ3 علامات عشرية

أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق اليوم الخميس، وضمت 50 شركة، أبرزها القلعة للاستشارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، بالم هيلز للتعمير، دايس للملابس الجاهزة، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، البنك المصري الخليجي.

وزير المالية: يحق للعيادات الخاصة الانضمام لمنظومة التأمين الشامل بشروط الهيئة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل أن منظومة التأمين الصحي الشامل يمكن أن ينضم إليها العيادات الخاصة للأطباء، وذلك في حال أن يكون حاصلا على الاعتماد وفق الشروط التي تضعها الهيئة وهو ما يتيح للمواطن الذهاب للعيادة الخاصة، مشيرا إلى أنه في حال زيادة سعر الكشف عن العباءة المقررة من الهيئة فيتحمل الفرق المواطن، موضحا أنه في حال أن لجنة التسعير أقرت سعر الكشف 200 جنيها والعيادة الخاصة 300 جنيه فسيدفع المريض الفرق هو 100 جنيه وتتحمل المنظومة الباقي.

وزيرة التخطيط: 600 مليون أفريقى يواجهون مشاكل الكهرباء

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة بفعالية إطلاق تقرير "إدراك الفقر في أفريقيا" لعام 2020.

مد فترة التقدم بطلبات التصالح لحائزى أراضى مدينة سفنكس الجديدة حتى 6 يناير

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن مد فترة التقدم حتى يوم الأربعاء 6/1/2021، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم (566) لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة ( 17513.26) فدان تعادل (73570288.52م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى ويرمز لها بالحرف (هـ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "مدينة سنفكس الجديدة"، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.

التمثيل التجارى: 750 مليون جنيه قيمة تمويل مشاركة مصر بمعرض إكسبو دبى أكتوبر 2021

كشف الدكتور أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى، عن تفاصيل المشاركة المصرية فى إكسبو دبى، مشيرا إلى أن الاكسبو يعقد مرة كل 5 سنوات وأن آلية اختياره شبيهه بألية اختيار الدول التى تستضيف كأس العالم .