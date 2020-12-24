شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع خلال التداولات رغم "فيتو ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وسط جلسة مختصرة قبيل عطلة أعياد الكريسماس.



كانت وكالات أنباء قد كشفت عن أن "ترامب" بعث برسالة للكونجرس الأمريكي أكد خلالها استخدامه حق النقص "الفيتو" ضد مشروع قانون الدفاع بقيمة 740 مليار دولار.



وأوضح "ترامب" في رسالته بأن هذا القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة على صعيد تعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.



هذا، وسوف تشهد الولايات المتحدة ودول أوروبية عطلة رسمية غدا بمناسبة أعياد الكريسماس وسوف تعاود نشاطها يوم الإثنين القادم.



من جانبه، صرح المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن الولايات المتحدة ترغب في الحصول على عينات من سلالة "كورونا" الجديدة من أجل تحليلها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 63 نقطة)إلى 30190 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 3699 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 02% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 12795 نقطة.