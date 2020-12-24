شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلق على اتفاق ما بعد «بريكست»: استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرمت بريطانيا، الخميس، اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد «بريكست»، وذلك قبل سبعة أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ عقود.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية: «أُبرم الاتفاق... استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا ومياه الصيد».

وأضاف أن «الاتفاق نبأ رائع للأسر والشركات في شتى أرجاء المملكة المتحدة. وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي م ندون أي رسوم أو حصص».

وتابع: «حققنا هذا الاتفاق العظيم للملكة المتحدة بأسرها في زمن قياسي، وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو اتفاق يحمي تكامل سوقنا الداخلية وموقع أيرلندا الشمالية فيها».

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن اتفاق بريكست «جيّد ومتوازن ومنصف» للطرفين.