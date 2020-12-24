شكرا لقرائتكم خبر عن كيان للبتروكيماويات تعتزم إيقاف مصنع الأوليفينات لإجراء الصيانة الدورية المجدولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات إيقاف مصنع الأوليفينات لمدة 36 يوماً تقريباً ابتداءً من 11 مارس 2021، وذلك لغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن عمليات الصيانة تهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين اعتمادية وموثوقية المصنع.

وتتوقع الشركة أن يحدث انخفاض في الكميات المنتجة خلال فترة الصيانة بما يقارب 231 ألف طن متري.

وأشار البيان، إلى أن الأثر المالي المتوقع نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار الحالية يقدر بـ 162 مليون ريال، ويُتوقع أن يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام 2021.

هذا وستقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 28.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من ارتفاع في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 943.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 469.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.