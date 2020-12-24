شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ينساب تُوصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 703.125 مليون ريال.

وأفادت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 562.5 مليون سهم، بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم).

وأشارت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 703.125 مليون ريال، بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم).

ويشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 195.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 212.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الانتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 344.9 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 918.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.