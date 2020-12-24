شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق تاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يعيد صياغة مستقبل ما بعد "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قبل أسبوع فقط من انتهاء المهلة المقررة للمفاوضات وعشية أعياد "الكريسماس"، توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لاتفاق تاريخي يعيد صياغة مستقبل العلاقات بين الطرفين عقب انتهاء مهلة "بريكست" في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن الاتفاق التاريخي يعيد تشكيل العلاقات التجارية والأمنية بين لندن وبروكسل.

ومن المنتظر بعد قليل عقد مؤتمر صحفي بين رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لين" وكبير المفاوضين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" لإعلان تفاصيل الصفقة التاريخية.

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