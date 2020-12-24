شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض رغم تراجع الدولار والتوقعات بقوة الطلب عام 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من التوقعات الإيجابية بشان قوة الطلب على المعادن الصناعية في العام المقبل بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ولا يزال النحاس قرب أعلى مستوياته منذ عام 2013 كما أن المعادن الصناعية الأخرى تؤدي بشكل جيد في ظل رهان المستثمرين على قوة الطلب عام 2021 بالإضافة إلى صفقة تجارية محتملة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.



كانت عقود النحاس قد انخفضت في بورصة لندن اليوم بنسبة 0.4% إلى 7811.5 دولار للطن، لكنها قرب أعلى مستوى لها سجلته في الأسبوع الماضي عند 8028 دولارا للطن.



يأتي ذلك في ظل متابعة الأسواق لتطورات أزمة فيروس كورونا واللقاحات بشأنها خاصة بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.3 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 3.53 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.56 دولار وأقل سعر عند 3.53 دولار.