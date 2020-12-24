شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 808 وحدات بـ 1.32 مليار درهم خلال أسبوع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة في أسبوع تسجيل 900 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 92 مبايعة للأراضي بقيمة 482.59 مليون درهم و808 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة القوز الثالثة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 85 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 75 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.62 مليار درهم منها 93 رهن أراض بقيمة 2.06 مليار درهم و233 رهن فلل وشقق بقيمة 561.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 282 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 194.24 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند الشبا الثانية بقيمة 58 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 31 مليون درهم.

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك أكثر من 657 مليون درهم، الخميس، حيث شهدت الدائرة تسجيل 165 مبايعة بقيمة 429.05 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 108.54 مليون درهم و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 320.5 مليون درهم.