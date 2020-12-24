شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: الخليج 365 أكثر المواقع مصداقية وله تاريخ عريق منذ انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن موقع الخليج 365 من أكثر المواقع مصداقية ودائما ما أجد ما نبحث عنه ونريده على الموقع بدقة عالية ودون مبالغة مع وجود سرعة فى وصول الخبر.

وأضاف البهى إن حصول الموقع على هذه الجائزة يأتى نظرا للتاريخ الكبير والعريق الذى صنعته إدارة الجريدة والقائمين عليها من انطلاقه وتقديم كافة الخدمات من أخبار وموضوعات موثوقه تهم القراء بكل فئاتهم ، مما خلق نوع من الحميمية بيننا كقراء ومسئولين مع الموقع ومتابعته فى كل وقت.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.