شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يهنئ الخليج 365 بجائزة الصحافة الذكية: مسيرة ناجحة وعمل احترافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخالص التهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” والقائمين عليها لحصولها على جائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، وذلك من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة.

وقال الوزير إن هذه الجائزة تعد ثمرة مسيرة ناجحة من العمل الاحترافي والحضور القوى لمؤسسة الخليج 365 التى جسدت اطروحاتها الاعلامية قضايا الوطن واهتمامات المواطنين؛ كما تأتى الجائزة تأكيدا على الابداع الرقمى والتطور التكنولوجي الذى حرصت على مواكبته من خلال توظيف التقنيات الرقمية فى إنتاج رسالتها الاعلامية وتطوير خدماتها بما مكنها من خلق محتوى إعلامي متميز يلبى تطلعات القراء.

كما أعرب الوزير عن خالص تهنئته لكافة الصحفيين المصريين الذين حازوا على جائزة الصحافة العربية ضمن دورتها التاسعة عشر في فئاتها المتنوعة، متمنيا النجاح والتوفيق الدائم للمؤسسات الإعلامية وكافة العاملين بالمنظومة الإعلامية الوطنية.