شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يتفقد مبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، المراحل الانشائية لمبني البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمبني وسير العمل به ومعدلات الإنجاز ورافقه خلال الجولة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل واللواء مدحت بهجت نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل وعبده علوان نائب رئيس مجلس ادارة البريد لشئون المناطق وخالد امام نائب رئيس مجلس ادارة البريد للشمول المالي والدكتور نهاد المعلاوي رئيس محور الشئون الهندسية و سامح ابو السعود رئيس المحور التجاري.

وقال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن معدلات الإنشاء لمبني البريد بالعاصمة الإدارية تسير وفقاً للخطة الموضوعة مشيراً إلي أن المقر الجديد للبريد المصري بالعاصمة الإدارية سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل حيث إنه تم اختيار تصميم المبني بعناية ليكون المبني متفرداً ومعبراً عن الفكر والمفهوم الوظيفي ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد علي احدث نظم العمارة المستدامة التي تسعي الى تقليل اثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة حيث تم اختيار أنظمة البناء بشكل يعتمد علي أعلي سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات بالإضافة إلي أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدم مصادر الطاقة المتجددة وذلك بالاعتماد علي أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل المقر الجديد للبريد المصري شعار العراقة والتطور.

جدير بالذكر أن مبني البريد بالعاصمة الإدارية يقع على مساحة 8383 متر مربع ويتكون من طابق ارضي يعلوه سبعة طوابق بالإضافة الي طابقي بدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.