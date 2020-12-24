شكرا لقرائتكم خبر عن 14قطاعاً تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها الورق ومواد التعبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 14 قطاعاً على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.32%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.05%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.87%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.32%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.27%.

وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.25%، أعقبه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات التعليمية أخيراً بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاعي التجارة والموزعون والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.11%، 0.02%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.7 مليون ورقة مالية بقيمة 989.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.3 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 314.1 ألف جنيه، 5.5 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1061 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.