شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع.. و"دبي" تربح 1.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.21% خاسراً 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8702.68 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.23% خاسراً 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.91 نقطة، وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.32% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5125.933 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.800 مليار درهم، ونزلت مؤشرات بورصة الكويت باستثناء السوق الرئيسي.

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.64% رابحاً 16.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2527.53 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 343.5 مليار درهم، وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% رابحاً 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3599.680 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8702.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.29% رابحاً 271.33 نقطة ليغلق عند مستوى 21356.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 365.2 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.60%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.88%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.22%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%.

وقفز 66 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 6.92%، ثم سهم "كيان السعودية" بنسبة 6.01%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 5.86%، فيما تراجع 122 سهم على رأسها "نسيج" بنسبة 9.85%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 7.33%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 5.52%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 603.8 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسراً 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 441.6 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة انخفاض 12.4% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 3.51%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.8% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.36%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.67%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.82% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.90% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 10%، فيما صعد سهم بنك البحرين والكويت وحيداً بنسبة 1.05%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% خاسراً 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5569.39 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% خاسراً 5.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6088.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% رابحاً 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.77 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% خاسراً 9.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4617.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 161.5 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6865 صفقة، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.42%، يليه سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 7.22%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية السورية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 11.18% يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 5.17%، ثم سهم شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 5%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5125.933 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.800 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 91.6 مليون سهم، بقيمة 384.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1789 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاعي الخدمات والعقار بنسبة 0.08%، 0.05%، على التوالي.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.94%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 1.68%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.19%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 2.05%، ثم سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 1.36%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.45%.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحاً 16.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2527.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.1 مليون سهم محققة ما قيمته 208.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2612 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.25%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.67%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4%، فما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.7 مليون ورقة بقيمة 70.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.99%.

بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% رابحاً 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3599.680 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 981.7 ألف ريال عبر تنفيذ 440 صفقة لعدد 47 سهماً.

وارتفع 12 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4.94%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.87%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 2.41%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 3.85%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.63%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.33%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 227.5 ألف ريال عماني.