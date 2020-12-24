تعرف على أسعار عملات السعودية اليوم الخميس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 24-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، فى حين سجل 1 الجنيه الإسترلينى بـ 5.10 ريال سعودي.

وفى سياق متصل ذكرت تقارير إعلامية عالمية، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار النفط اليوم بأكثر من2% جاء، نتيجة تراجعات مخزونات الزيت الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأمريكية مما يدعم آمال المستثمرين تجاه تحسن الطلب علي الوقود.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو فى المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.