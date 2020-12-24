شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف تراجع رصيد شهادات إيداع 3 شركات أبرزها "عامر جروب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وتراجع رصيد شهادات إيداع 3 شركات؛ عامر جروب إلى 234.057 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.640 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 99.337 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة البنك التجاري الدولي-مصر 145.892 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ مدينة نصر للإسكان والتعمير عند مستوى 461.123 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند مستوى 329.085 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند مستوى 185.855 مليون شهادة، جي بي أوتو عند مستوى 175.225 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند مستوى 122.628 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت 20.420 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقى نحو 1.7 مليار جنيه، ليغلق عند 638.549 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 508.7 مليون ورقة مالية بقيمة 989.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 35.3 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.56%، والعرب على 6.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 314.1 ألف جنيه، 5.5 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10683 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1061 نقطة.

وصعدت أسهم 98 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 35 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.