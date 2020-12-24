شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فى المنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8702.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.29% رابحاً 271.33 نقطة ليغلق عند مستوى 21356.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 365.2 مليون سهم بقيمة 9.8 مليار ريال.

وهبط 17 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.60%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.88%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.79%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.22%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.15%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%.

وقفز 66 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 6.92%، ثم سهم "كيان السعودية" بنسبة 6.01%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 5.86%، فيما تراجع 122 سهم على رأسها "نسيج" بنسبة 9.85%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 7.33%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 5.52%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 603.8 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية (جادكو) الموافقة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس المقلية، وذلك في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، بتكلفة 70 مليون ريال سعودي تمويل ذاتياً، على أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2023.

وفي سياق آخر أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)، إيقاف مصنع الأوليفينات لمدة 36 يوم تقريباً ابتداء من 11 مارس 2021، لغرض إجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة، حيث تهدف عمليات الصيانة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين في اعتمادية وموثوقية المصنع، ومن المتوقع أن يتم انخفاض في الكميات المنتجة خلال فترة الصيانة ما يقارب 231 ألف طن متري.

وأضافت أن الأثر المالي المتوقع نتيجة هذا التوقف حسب متوسط الأسعار الحالية يقدر بـ 162 مليون ريال وسوف يظهر على نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام 2021، وستقوم الشركة بتلبية احتياجات السوق باستخدام المخزون المتوفر لديها ضمن خطة ممنهجة للحد من الأثر المالي.