شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على مكاسبه بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات رسمية فى الولايات المتحدة ،انخفاض المخزونات التجارية للأسبوع الثاني على التوالي ،بالإضافة إلى هبوط غير متوقع فى مخزونات البنزين ، فى علامة إيجابية لمستويات السحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 48.59$ ، من مستوى الافتتاح عند 48.04$، وسجل أدني مستوي عند 47.98$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 51.74$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 51.14$ ، وسجل أدنى مستوي عند 51.10$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.8% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.7% ، فى أول فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عقب التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 18 كانون الأول/ديسمبر ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، وأشارت توقعات الخبراء إلى انخفاض بحوالي 2.9 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.0 مليون برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية على نحو غير متوقع بحوالي 1.1 مليون برميل ، لينزل الإجمالي إلى 237.8 مليون برميل.

استمرار السحب من مخزونات الخام التجارية مع تراجع مخزونات البنزين ، علامة إيجابية بالنسبة لمستويات الاستهلاك والطلب المحلي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.