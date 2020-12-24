بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3.4 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر3 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5569 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 4ر161 مليون سهم تمت عبر 6845 صفقة نقدية بقيمة 6ر24 مليون دينار (نحو 6ر83 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر1 نقطة ليبلغ مستوى 77ر4546 نقطة بنسبة صعود بلغت 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر124 مليون سهم تمت عبر 3769 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 مليون دينار (نحو 06ر37 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر5 نقطة ليبلغ مستوى 43ر6088 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 03ر37 مليون سهم تمت عبر 3076 صفقة بقيمة 7ر13 مليون دينار (نحو 5ر46 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر9 نقطة ليبلغ مستوى 81ر4617 نقطة بنسبة هبوط بلغت 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر97 مليون سهم تمت عبر 2156 صفقة نقدية بقيمة 8ر8 مليون دينار (نحو 9ر29 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (يوباك) و(ياكو) و(الراي) و(خليج ب) أما شركات (الامتياز) و(الاولى) و(عقارات ك) و(اهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (السورية) و(سكب ك) و(الاعادة) و(ورقية) الأكثر انخفاضا.