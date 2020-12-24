شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات لتنشيط سياحة الأعمال في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشف مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن عدد من التجارب الثقافية المخصصة لرواد الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

تأتي هذه المبادرة التي تم الكشف عنها خلال سلسلة من الحلقات الإلكترونية والندوات الافتراضية، كجزء من استراتيجية مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض لدعم وتطوير قطاع سياحة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية في هذا المجال. واستناداً لما تختزله أبوظبي من تنوع وجهاتها الثقافية والترفيهية والتجارب الاستثنائية التي توفرها، قام مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بإطلاق سلسلة من التجارب الثقافية المخصصة لرواد قطاع سياحة الأعمال، وذلك بالتعاون مع نخبة من الفنانين المحليين وعدد من شركات تنظيم الفعاليات.

ومن خلال الشراكة مع متحف اللوفر أبوظبي، تتيح المبادرة لرواد الأعمال ومنظمي الفعاليات فرصة حصرية لتنظيم واستضافة أحداثهم في واحد من أعرق المتاحف في الإمارة، إضافة إلى سلسلة من ورش العمل الجماعية من تقديم الفنانة الإماراتية فاطمة فرح.

تخلل الحلقات الإلكترونية تقديم مجموعة من أشهر الفنانين الإماراتيين عدداً من العروض المباشرة، من ضمنها عرض حي من بيت العود إلى جانب عرض مميز من تقديم أول مؤلفة موسيقى وعازفة بيانو إماراتية، حيث أبدوا جميعهم رغبتهم بالمشاركة في فعاليات الأعمال، من اجتماعات ومعارض ومؤتمرات دولية عبر تقديم عروض فنية وثقافية مباشرة. كما شكلت الندوة الإلكترونية التفاعلية فرصة للمشاركين للتعرف على الأنشطة الإماراتية التقليدية التي يمكنهم اختبارها خلال فترة إقامتهم في أبوظبي.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: «تتمتع أبوظبي بتراث ثقافي عريق إلى جانب تنوع العروض التي تختزلها وخدماتها عالمية المستوى. يأتي إطلاق هذه التجارب الثقافية المخصصة لرواد الأعمال في وقت تستعد فيه العاصمة لاستقبال الزوار من جديد بالتوازي مع العودة التدريجية التي يشهدها قطاع سياحة الأعمال».

وتهدف المبادرة التي تجمع بين كل من سياحة الأعمال والترفيه إلى تقديم تجربة فريدة واستثنائية مخصصة لرواد الأعمال.