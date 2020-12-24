شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع سعر الذهب السعودى اليوم الخميس.. وعيار 24 يسجل 226.47 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 24-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.47 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 225.00 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% خاسراً 1.49 نقطة ليصل إلى مستوى 8719.18 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.47% خاسراً 99.65 نقطة ليصل إلى مستوى 20985.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 108.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.51%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.37%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.75%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب "عيار 24"بنحو 226.47 ريال بما يعادل 60.35$ سعر الذهب "عيار 22" بنحو 207.60 ريال بما يعادل 55.32$ سعر الذهب "عيار 21 " بنحو 198.17 ريال بما يعادل 52.81$ سعر الذهب "عيار 18" بنحو 169.86 ريال بما يعادل 45.26$ سعر الذهب "عيار 14" بنحو 132.11 ريال بما يعادل 35.20$ سعر الذهب "عيار 12" بنحو 113.24 ريال بما يعادل 30.17$ سعر أوقية الذهببنحو 7,043 ريال بما يعادل 1,877$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,585 ريال بما يعادل 422.44$ سعر كيلو الذهببنحو 226,474 ريال بما يعادل 60,347$