شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: 750 مليون جنيه قيمة تمويل مشاركة مصر بمعرض اكسبو دبى أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد مغاورى رئيس قطاع التمثيل التجارى، عن تفاصيل المشاركة المصرية فى إكسبو دبى، مشيرا إلى أن الاكسبو يعقد مرة كل 5 سنوات وأن آلية اختياره شبيهه بألية اختيار الدول التى تستضيف كأس العالم .

وأوضح دياب، إن حجم التمويل اللازم لإبراز المشاركة المصرية فى الأكسبو هو 750 مليون جنيه منها 480 مليون خاصة بإنشاء الجناح المصرى، مشيرا إلى أن قيمة التعاقد مع شركة سينرجي ويونايتد جروب لإنشاء الجناح نحو 480 مليون جنيه.

وقال رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أنه يتم السعى لتوفير التمويل اللازم من خلال رعايات ومشاركات مختلفة من قبل جمعيات رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الكيانات، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع من أجل عمل براند لمصر وعرض الصورة الحقيقية لإمكانيات مصر الفعلية، لافتا إلى إن الإكسبو سيكون بمثابة مدينة تضم أجنحة للدول المشاركة تزيد مساحتها عن المليون متر، وقال إنه بعد انتهاء مدة الاكسبو وهى 6 أشهر تبدأ من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 ستتحول إلى مدينة سكنية ومالية وتجارية تصل مساحتها إلى 2 مليون متر مستقبلا.

وأوضح دياب إن الجناح المصرى هدية من الإمارات لمصر وهو علي مساحه الف متر بإجمالى 3 آلاف متر قائلا إن الجناح المصرى يمثل رساله سلام حقيقية، كما أن فلسفة المشاركة المصريه في الاكسبو تنطلق من أن مصر تتكامل مع العالم من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في جميع المجالات حيث أن مصر هى التى صنعت التاريخ، لافتا إلى أنه من المستهدف جذب مابين 2.5 إلى 3 مليون زائر وتنظيم نحو 1000 لقاء عمل بين الشركات المصرية ونظيرتها الخارجيه وتقديم مصر كوجهة للاستثمارات الاجنبية .

وأضاف، أنة من المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي ومعة عدد من قيادات الدول العربية الجناح المصرى، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات داخل الجناح المصري من قبيل الندوات واللقاءات فضلا عن تنظيم الاسابيع الدولية، مشيرا إلى أن 26 أسبوع سيصاحبة حضور نحو 26 شخصية مصرية دولية، وقال إنة خارج الجناح سيتم تنظيم المشاركة فى المعارض الدوليه المتخصصة التى تقام فى مركز دبى خلال فترة الاكسبو.

من جانبه أعلن خالد أبو المكارم عن موافقة المجلس على المشاركة فى الاكسبو، مشيرا إلى أن المشاركة نوعا من الاستثمار طويل الأجل يستهدف الوصول إلى براند للمنتجات المصرية ولمصر بأكملها والتعريف بإمكاناتها مما ينعكس إيجابا علي الصورة الذهنية للمنتجات المصرية ولمصر بصفه عامة.

وأضاف أبو المكارم، إنه تم إطلاق منصة الكترونية بهدف معاونة الشركات فى خلق قنوات اتصال مع الشركات المشاركة والزائرة للفعالية الاقتصادية التى ستعقد فى اكسبو دبي بالإضافة إلى قيام المنصة بإجراء عملية مقابلات تلقائية وفقا لتخصص واهتمامات كل شركة خلال تطبيق خاص بال b2b لترتيب عقد تلك اللقاءات بمقر اكسبو أو بشكل افتراضي.