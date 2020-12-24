شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى يطلق مشروعاً لزيادة إنتاجية 100ألف مزارع بقرى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

أطلق برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر مشروعاً لزيادة انتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم اقتصادياً واجتماعياً من خلال الاستغلال الأمثل للموارد من الأراضي والمياه، وتمكين المرأة وتثقيفها مالياً بقرى الصعيد، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع كلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على توفير مبلغ 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع في 40 قرية بالصعيد يستهدفها برنامج الأغذية العالمي لتعزيز منظومة التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ويستفيد من المشروع حوالي 100 ألف مواطن من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط، ويحقق منافع مشتركة منها توحيد حيازة الأراضي الزراعية، الى جانب تمكين المرأة بالصعيد اقتصادياً عن طريق جلسات توعوية وتثقيفية لتيسير حصولهن على التمويل في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي، بما يدعم استقلاليتهم ويُعزز دورهن في اتخاذ القرارات السليمة بشأن نفقات الأسرة.

ويأتي المشروع ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي وتحقيق المستهدف من استراتيجية مصر 2030 في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالقطاع الزراعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.