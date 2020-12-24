"خالد حسانين" رئيسا لشعبة الملابس بالقاهرة و"سليمان ومناع" نائبان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس ادارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية اليوم الخميس جلسة إجراءات لإعادة تشكيل هيئة مكتب الشعبة واختار المجلس خالد حسانين رئيسا للشعبة وخالد سليمان وجمال مناع نائبين أول وثان وأحمد عمر كدواني سكرتير عاما للشعبة وتم اختيار هيئة المكتب بالتزكية . وتضمنت أسماء الـ21 عضوًا لمجلس إدارة الشعبة " خالد حسانين حسن - اشرف خضر عتمان - أحمد عمر كدواني - محمد محمد الأباصيري - محمود الداعور - خالد سليمان - وليد أبو العلا - ايهاب العسكري - عبد الفتاح بهجت - تامر انور - وليد يسري حندوقة -عمرو وفيق ذكري - جمال شديد مناع - خالد حسن على حسن -وليد عبد العليم بسيوني - محمد نبيل جوده البطل - سامح فاروق عبد ربه - محمد عبد الفتاح محمد - محمد فرج حسن - أحمد مصطفى محمود - محمد نور الدين ". وأعلن خالد حسانين رئيس الشعبة الجديد عن استرتيجية الشعبة خلال الفترة القادمة والتي تضمنت دراسة مشاكل القطاع واقتراح الحلول ثم رفعها في صورة توصيات لرئيس الغرفة للعمل علي إيجاد آلية لتفعيلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية - عقد دورات تدريبية الغرض منها تأهيل المجتمع التجاري والجمعية العمومية في قطاع الملابس بالتنسيق مع الشعب النوعية المتخصصة بالغرفة مثل شعبة الاتصالات وشعبة المصدرين تماشيًا مع خطة الدولة التنموية في التحول الرقمي والشمول المالى وتدريب صغار التجار علي التعامل مع الفاتورة الإلكترونية وخاصة الذين لا يتعاملون بدفاتر منتظمة وكذا الباعة الجائلين – السعي الي تبني مبادرة رئيس الجمهورية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا وذلك من خلال فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للأسواق الخارجية - غزو الأسواق الإفريقية والعربية من خلال إقامة المعارض لتسويق المنتج المصري دوليًا حيث أن مجلس إدارة الشعبة في هذه الدورة يضم خبرات كبيرة في مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة بالجودة العالية.

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