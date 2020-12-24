شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسهم تهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات الأسبوع على رأسها "الأهلي المتحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% خاسراً 3.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1492.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 4 ملايين سهم بقيمة 441.6 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة انخفاض 12.4% بضغوط هبوط سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 3.51%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.8% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.36%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.67%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.82% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.90% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 10%، فيما صعد سهم بنك البحرين والكويت وحيداً بنسبة 1.05%.

وفي سياق متصل أعلنت شركتا مجموعة ترافكو وانفستكورب القابضة، اجتماع مجلس إدارة الأولى يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021، والثانية يوم 7 فبراير 2021، لمناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كما أعلن المصرف الخليجي التجاري، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10فباير لعام 2021، لمناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وفي السياق ذاته أعلن بنك البحرين والشرق الأوسط، عدم تحديد تاريخ انعقاد مجلس الإدارة لإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو و30 سبتمبر حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك لم يتم تحديد تاريخ انعقاد مجلس الإدارة لإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر.