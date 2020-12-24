شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: لدينا الاستعدادات المالية لشراء لقاح كورونا حال تحديد الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل إن الدولة لم تتأخر في شراء أي لقاح لعلاج فيروس كورونا وبأى مبلغ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه سيتم شراء اللقاح المناسب بأي مبلغ حتى وإن وصل إلى 100 مليار جنيه.

وأشار معيط خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة مرور عام على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة في حال تحديد اللقاح الأنسب فإن المبلغ المطلوب للقاح سيكون متاح بشكل فوري، مضيفا أن علاج كورونا سيكون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكان الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.