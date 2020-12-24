البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 10719 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 2154 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 12924 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4129 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 2060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 2980 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1060 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اميرالد للاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، دلتا للإنشار والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، اودن للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، ارابيا انفتمنتس هولدنج، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتليف والورق-يونيباك، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الملتقى العربي للاستثمارات، الإسماعيلية مصر للدواجن، السعودية المصرية للاستثمار، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 882 سهم، 16.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الأهرام للطباعة والتغليف، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، بنك فيصل الإسلامي-المصري بالدولار، النساجون الشرقيون للسجاد، 5 آلاف سهم، 1517 سهم، 34 ألف سهم، 1500 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 159.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دايس للملابس الجاهزة، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، النعيم القابضة للاستثمارات، 24.6 مليون سهم، 2.9 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 2000 سهم، 7000 سهم، 1802 سهم، على التوالي.

فيما رفع المساهم محمود أحمد محمود لاشين، حصته بشركة مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، من 3.29% إلى 5%، وذلك بعدما اشترى 20 مليون سهم بسعر 0.739 قرش للسهم الواحد بقيمة إجمالية 14.8 مليون جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، وقرر المجلس تشكيل لجنة تقوم بدراسة دمج شركة أمون للصناعات الدوائية في الشركة من عدمه من جميع الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية، كما وافق المجلس على عرض موضوع تعيين أعضاء مجلس إدارة مستقلين في الجمعية العامة، وتعديل صفة أشرف منصور إلى رئيس مجلس الإدارة بصفته ممثل جلاكسو جروب لميتد، كما قرر المجلس تعديل صفة هنري انطاكي إلى عضو منتدب وبصفته ممثل شركة جلاكسو جروب.

وفي سياق منفصل اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة صناعات الكيماوية المصرية - كيما، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مع عدم إخلاء طرف المجلس عن الفترة، وصدق مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وكذلك عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركة خلال العام المالي الماضي، والترخيص لمجلس إدارة الشركة في إبرام عقود معاوضة مع شركة مصر للتأمين خلال العام المالي الجاري.

كما قررت الجمعية، عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في حدود ما تم عرضه من بيانات ومعلومات عن المركز المالي المعروض ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي لحين انتهاء اللجان المشكلة لبحث ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من أعمالها وإعداد تقريرها، كما وافقت على تحمل الشركة لقيمة 100 طن نترات أمونيا ونولون لكمية تم شحنها للعميل الأردني على سبيل التعويض، والتعاقد مع شركة سيسكو ترانس للنقل، والتعاقد مع شركة بولي سيرف وميد فيرت على بيع كميات من السماد بأسعار أقل من سعر السوق على أن تنتهي اللجان من أعمالها والعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة.

وقررت الجمعية تفويض رئيسها في إعادة تشكيل مجلس الإدارة على أن يستمر المجلس الحالي في أداء مهامه لحين إعادة تشكيل المجلس، وافقت الجمعية من حيث المبدأ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 2 مليار جنيه لتغطية التزامات الشركة وتوفير التمويل اللازم للتشغيل بعد الحصول على الموافقات اللازمة والعرض على الجمعية لاتخاذ القرار المناسب، كما قررت العمومية تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991