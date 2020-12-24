شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة مسقط بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع مدفوعة بارتفاع 12سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% رابحاً 0.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3599.680 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 981.7 ألف ريال عبر تنفيذ 440 صفقة لعدد 47 سهماً.

وارتفع 12 سهماً ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 4.94%، ثم سهم "المها للسيراميك" بنسبة 2.87%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 2.41%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المدينة تكافل" بنسبة 3.85%، ثم سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.63%، ثم سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 2.33%، فيما تصدر سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 227.5 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، ووافق المجلس على ميزانية الشركة لعام 2021.

وفي سياق آخر أعلن بنك عمان العربي، المساهم الرئيسي في بنك العز الإسلامي، عن انعقاد الجمعية العومية غير العادية لمساهمي بنك العز، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، حيث تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر لبنك العز الإسلامي من 132 مليون ريال عماني إلى 139.5 مليون ريال عماني، على أن يتم تخصيص أسهم الزيادة والتي تمثل 75 مليون سهم إلى بنك عمان العربي بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد.