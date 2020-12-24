شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع 0.32% بضغوط هبوط "أدنوك".. ورأس المال يخسر 3.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 16.39 نقطة ليغلق عند مستوى 5125.933 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.800 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 91.6 مليون سهم، بقيمة 384.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1789 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاعي الخدمات والعقار بنسبة 0.08%، 0.05%، على التوالي.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة مجموعة سوادتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 2.94%، ثم سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 1.68%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.19%، ثم سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بنسبة 2.05%، ثم سهم شركة بالمز الرياضية بنسبة 1.36%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 97.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.45%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت رأس الخيمة، نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، اليوم الخميس، وتم اعتماد لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، وتم اعتماد محضر الاجتماع السابق.

فيما أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، اجتماع مجلس إدارة البنك، أمس الأربعاء، حيث سيتم استعارض موضوعات تعتبر ذات طبيعة اعتيادية وليست ذات تأثير على سعر وحركة سهم المصرف في السوق.

وفي السياق ذاته يعقد مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين، اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، للاطلاع على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه، والاطلاع على تقرير الإدارة التنفيذية عن أعمال التأمين، وما قد يستجد من أعمال.