تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس.. ويسجل 4.08 جنيه بالبنك الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 24-12-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعره فى البنك المركزى المصرى عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فى حين كان سعره فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر. وسجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 51.53 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.38 دولار للبرميل. وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن ارتفاع أسعار النفط اليوم بأكثر من2% جاء، نتيجة تراجعات مخزونات الزيت الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأمريكية مما يدعم آمال المستثمرين تجاه تحسن الطلب علي الوقود.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع . سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.08 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.07 جنيه. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.19 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بــ 4.07 جنيه. سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.08 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بــ 4.07 جنيه. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء. 4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.22 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.08 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء. 4.20 جنيه للبيع.

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