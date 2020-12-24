شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بنسبة 0.64% بنهاية الأسبوع مدفوعة بصعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% رابحاً 16.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2527.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 154.1 مليون سهم محققة ما قيمته 208.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2612 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.25%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 4.04%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.35%.

وقفز 14 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 14.67%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 4%، فما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.65%، ثم سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.7 مليون ورقة بقيمة 70.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.99%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، استدعاء لعضوية مجلس الإدارة كلاً من عضو الاحتياط الأول شركة ضاحية الخالدية العقارية، والتي قامت بتعيين صالح صالح السلمي ممثلاً عنها، وعضو الاحتياط الثاني شركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات، والتي قامت بتعيين عبد الله عبد الرزاق العصفور ممثلاً عنها.

وفي سياق آخر قالت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، إن شركة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال انتليجنس، أكدت تصنيف سندات المجموعة البالغة 25 مليون دينار كويتي (تستحق في ديسمبر 2021) و30 مليون دينار كويتي غير مضمونة (تستحق في فبراير 2025) التصنيف الائتماني ""BBB و"-BBB" على التوالي، وتغيير النظرة المستقبلية لكلا التصنيفين من مستقرة إلى سلبي.

فيما قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية، بدءاً من الساعة 1:00 ظهراً لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، ولحين الإفصاح عن النتائج.