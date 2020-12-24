شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات بورصة الكويت.. و"الخليج للتأمين" تستحوذ على شركة تأمين تكافلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الرئيسي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% خاسراً 3.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5569.39 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.1% خاسراً 5.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6088.43 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% رابحاً 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4546.77 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.21% خاسراً 9.51 نقطة ليغلق عند مستوى 4617.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 161.5 مليون سهم بقيمة 24.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6865 صفقة، وهبطت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%.

وجاء سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.42%، يليه سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.91%، ثم سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 7.22%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية السورية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 11.18% يليه سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 5.17%، ثم سهم شركة إعادة التأمين الكويتية بنسبة 5%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة نور للاستثمار المالي، تسديد مبكر لمبلغ وقدره 500 ألف دينار كويتي لجزء من القرض التي حصلت عليه "نور" من الشركة الأم، وبذلك تنخفض قيمة المديونيات بذات المبلغ، وانخفاض السيولة بنفس القيمة.

وفي سياق منفصل قالت شركة الفنادق الكويتية، إن الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية (شركة تابعة لشركة الفنادق الكويتية) قامت بتقليص تقديم خدماتها الخاصة بالتجهيزات الغذائية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على إيرادات القطاع في البيانات المالية المجمعة، وسيظهر ذلك التأثير بدءً من الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020 لشركة الفنادق الكويتية.

وفي شأن آخر أعلنت مجموعة الخليج للتأمين، استحواذ شركتها التابعة شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، على حصة مؤثرة بالشركة الخليجية للتأمين التكافلي وهي شركة كويتية مساهمة مقفلة تعمل بمجال التأمين التكافلي، بنسبة تملك تبلغ 65.2% من إجمالي أسهم الشركة وبتكلفة إجمالية قدرها 1.4 مليون دينار كويتي، منوهة إلى أنه سيتم تحديد الأثر المتوقع على المركز مالي للمجموعة فور تجميع البيانات المالية للشركة التابعة ضمن البيانات المالية المرحلية للمجموعة، وذلك عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس لعام 2021.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة اسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.