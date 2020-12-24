شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 51.53 دولار لبرنت و 48.38 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 51.53 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.38 دولار للبرميل. وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن ارتفاع أسعار النفط اليوم بأكثر من2% جاء، نتيجة تراجعات مخزونات الزيت الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأمريكية مما يدعم آمال المستثمرين تجاه تحسن الطلب علي الوقود. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا غير العضو فى المنظمة على تقليص تخفيضات إنتاج النفط على نحو طفيف اعتبارا من يناير بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

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