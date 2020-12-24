شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 3.9% زيادة فى عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الخميس 24-12-2020 نشـرة الآلات الزراعية الميكانيكية عام 2019 والتى تصدر كل عامين ومن أهم المؤشرات مايلى :

وبلغ إجمالى عدد الجرارات الزراعية 135.1 ألف جرار عام 2019 مقابـل 135.9 ألف جرار عام 2017 بنسبة انخفاض قدرة 0.6%.

كما بلغ إجمـالى عــدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى 1038.5 ألف ماكينـة عام 2019 مقابل 999.2 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، حيث بلغت عدد ماكينات الرى النقالى 809.2 ألف ماكينة بنسبة 77.9%، اما عدد ماكينات الرى الثابتة 229.3 ألف ماكينة بنسبة 22.1% من إجمالى عدد ماكينات الرى الثابتة والنقالى.

فيما بلغ إجمالى عــدد ماكينات الــدراس 73.6 ألف ماكينـــة عـــام 2019 مقابـــل 73.0 ألف ماكينة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.9٪ حيث بلغـت عــدد ماكينات الـدراس بالقطاع الخاص 71.2 ألف ماكينة بنسبة 96.8 %، أما عدد ماكينات الـدراس بالقطاع العام والحكومى فبلغت 2.4 ألف ماكينة بنسبة 3.2 % من إجمالى عدد ماكينات الدراس، كما بلغ إجمالى عـــدد الآلات والمعــدات الزراعيــة الأخـــرى 299.0 ألف آلة عام 2019 مقابل 290.0 ألف آلة عام 2017 بنسـبة زيادة قدرها 3.1%.