شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العامّ السابق لـ"أوابك" يهنئ ”الخليج 365” على جائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأمين العام السابق لمنظّمة الأقطار العربيّة المصدّرة للبترول "أوابك"، عباس على النقى، بالتهانى القلبية لمؤسسة ”الخليج 365” بعد الفوز المتميز بجائزة الصحافة العربية " فرع الصحافة الذكية "، من نادى دبى للصحافة.

وقال سعادة الأمين العامّ السابق لمنظّمة الأقطار العربيّة المصدّرة للبترول "أوابك" عباس علي النقي ، أن حصول مؤسسة ”الخليج 365” على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة تتويج للجهود والمكانة المتميزية في العمل الإعلامي الوطني لكافة المجالات الصحفية وبخاصة الأخبار النفطية والطاقة متمنيا دوام النجاح والتوفيق والتقدم

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.